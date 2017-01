Continuar a ler

Por último, o médio leonino frisou a importância do apoio dos adeptos, os quais voltou a chamar para o jogo da Taça: "Jogadores e staff só têm que agradecer o excelente apoio dos nossos adeptos ao longo do campeonato e, já agora, faço o apelo para que na terça-feira venham apoiar a equipa. Nós vamos fazer o nosso trabalho, que é dar tudo em campo e passar às meias-finais da Taça de Portugal". A oito pontos do Benfica na Liga NOS, William recusa atirar a toalha ao chão, falando ainda da intervenção de Bruno de Carvalho no balneário após o jogo de sábado: "Enquanto houver hipóteses para disputar o título vamos acreditar e temos capacidade para tal. E aproveito para sublinhar o que o Adrien disse . O presidente ontem foi ao balneário, mostrou a sua insatisfação pelo resultado e houve um diálogo normal, em que ouvimos, e de certeza que na terça-feira vamos entrar em campo e conseguir um bom resultado".

William Carvalho salientou este domingo que a equipa do Sporting está motivada, apesar do empate em Chaves. O médio garantiu que os jogadores vão dar "uma boa resposta" em novo encontro com os flavienses, desta vez para a Taça de Portugal."A equipa está motivada e sempre esteve. Ainda para mais depois de um resultado que não queríamos… A equipa está frustrada pelo resultado e de certeza que vamos dar uma boa resposta", referiu o jogador à Sporting TV.

Autores: Alexandre Carvalho e Luís Miroto Simões