A importância de William Carvalho na manobra intermédia do Sporting está bem patente nos números. Esta temporada, os leões levam 31 encontros oficiais e o internacional português, de 24 anos, foi utilizado em 29 ocasiões.William só foi suplente utilizado por duas vezes: com o Marítimo (2-2) e com o Famalicão (1-0). Os únicos dois jogos que o camisola 14 falhou foram frente ao Praiense (Taça de Portugal) e com o Arouca (Taça CTT). De resto, e sempre que foi titular, William só foi substituído duas vezes: com o Belenenses (83’) e com o Chaves (90’), primeiro no campeonato e depois na Taça de Portugal.