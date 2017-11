A recuperação de William Carvalho vem aumentar o leque de opções de Jorge Jesus para o encontro com o Olympiacos. Nesta fase, o médio internacional português está perfeitamente apto e já a trabalhar no relvado, razão pela qual será naturalmente reintegrado no onze dos leões. O médio, tal como Jérémy Mathieu, não joga desde a deslocação a Vila do Conde, e aproveitou a pausa no campeonato para recuperar das mialgias de esforço apresentadas após esse encontro em concreto.

Já Piccini também tem luz verde para voltar à equipa, uma vez que está perfeitamente recuperado. O italiano junta-se a Ristovski no leque de opções para o lado direito e vem atenuar os problemas do técnico para a partida com o Olympiacos.

Autor: Alexandre Moita