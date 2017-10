Continuar a ler

Ausentes, como já se esperava, estiveram Jérémy Mathieu e Cristiano Piccini, que se lesionaram na partida da Liga NOS diante do Rio Ave. Destaque para os regressos de Akan Ruiz e Tobias Figueiredo.



Os jogadores que participaram no treino são os seguintes:



Guarda-redes: Rui Patrício, Salin e Pedro Silva;

Defesas: Stefan Ristovski, Tobias Figueiredo, André Pinto, Sebastián Coates, Fábio Coentrão, Jonathan Silva e Merih Demiral;



Médios: João Palhinha, Radosav Petrovic, Rodrigo Bataglia, Mattheus Oliveira, Bruno Fernandes e Bruno César;



Avançados: Iuri Medeiros, Marcos Acuña, Gelson Martins, Alan Ruiz, Daniel Podence, Seydou Doumbia, Bas Dost e Euclides Cabral.





A ausência de William Carvalho é a nota de maior destaque do treino do Sporting na manhã desta segunda-feira, véspera do jogo da 4.ª jornada da Liga dos Campeões (Grupo D), frente à Juventus, no Estádio de Alvalade.O clube não avançou qualquer explicação para a situação, sendo de notar que o médico Frederico Varandas este no relvado da academia de Alcochete a conversar com o treinador Jorge Jesus, que teve 24 jogadores à disposição na sessão de trabalho e na qual contou com o defesa Merih Demiral, do plantel da equipa B, e com o avançado dos juniores, Euclides Cabral.

Autor: Bruno Fernandes