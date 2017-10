No verão, nos derradeiros dias do mercado de transferências, o Monaco procurou junto do Sporting a contratação de William Carvalho , mas o negócio acabou por não avançar , tal como aquele que envolvia o West Ham. Ainda assim, tal fracasso não fez o clube francês deixar de seguir atentamente os passos do médio leonino, segundo adianta o portal gaulês 'Mercato 365'.De acordo com aquela publicação, as exibições de William têm sido seguidas 'in loco' por emissários do emblema francês, que poderá assim, já em janeiro, voltar à carga pelo internacional português, que tem contrato com o Sporting até 2020 - com cláusula de 45 milhões de euros.

Autor: Fábio Lima