William Carvalho viu o quinto amarelo neste campeonato e vai falhar a deslocação do Sporting ao Dragão, na próxima jornada. O médio leonino foi admoestado ao cair do pano na primeira parte do jogo com o P. Ferreira, este sábado, e terá de cumprir castigo na ronda seguinte, ficando assim ausente do clássico com o FC Porto.Trata-se de uma baixa de peso para Jorge Jesus, que deverá assim apostar em João Palhinha para substituir o campeão europeu.