William Carvalho ficou rendido aos Livros de Ouro e considera a coleção promovida pelo nosso jornal uma mais-valia para todos os amantes do futebol. "É uma iniciativa muito importante e, neste caso, onde se pode constatar a grandeza do Sporting e toda a sua glória", afirma o médio dos leões.William, que já está na história do clube verde e branco, não tem dúvidas de que esta é uma coleção que ninguém pode mesmo perder e, por isso, aconselha toda a gente a não falhar esta oportunidade concedida por Record. "Peço aos sportinguistas para adquirirem os Livros de Ouro para ficarem com mais conhecimento daquilo que é o Sporting e a sua história ao longo das décadas", reforçou.