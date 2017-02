Até agora representado pela Gestifute, empresa de Jorge Mendes, William Carvalho foi esta quarta-feira anunciado como novo nome forte da Media Base Sports, empresa gerida por Pere Guardiola, irmão do treinador do Manchester City. Com esta mudança, William passa a 'jogar' na mesma equipa de Luis Suárez e de Pep Guardiola.Recentemente, ainda quando o mercado de transferências estava aberto, em Inglaterra falou-se de negociações tendo em vista a transferência do médio para o Manchester City, precisamente geridas pelo irmão do atual técnico dos citizens De resto, de referir que a Media Base Sports gere também a carreira de quatro jovens jogadores do FC Porto (Ayoub Abou, Tiago Matos, Cláudio Gomes e Gonçalo Borges).

Autor: Fábio Lima