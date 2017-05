Pelo terceiro ano consecutivo, o milionário Manchester City vai ficar de mãos a abanar no que a grandes títulos diz respeito. Pep Guardiola chegou no início da época e com ele trouxe a promessa de troféus, mas a realidade foi bem diferente. E como grandes investimentos obrigam a grandes retornos, os responsáveis dos citizens estão dispostos a fazer uma autêntica revolução para tentar voltar ao caminho dos êxitos. É aí que pode entrar William Carvalho.Segundo adianta esta quarta-feira o jornal 'Manchester Evening News', o médio do Sporting é um dos elementos que surge na linha de sucessão a Yaya Touré, médio costa-marfinense que se encontra em final de contrato - ainda que haja a possibilidade de o atual vínculo ser renovado. Ainda assim, escreve a mesma publicação, a influência do médio africano tem diminuido e o mais certo é ser contratado um novo médio, que pode também ser o francês Tiemoue Bakayoko, elemento em destaque no Monaco.William, recorde-se, tem contrato com o Sporting até 2019/20, estando blindado por uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros. De referir ainda que, desde fevereiro, o médio dos leões é representado pela Media Base Sports , empresa de agenciamento de jogadores liderada por Pere Guardiola, irmão do treinador dos citizens.

Autor: Fábio Lima