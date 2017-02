Continuar a ler

E a melhor opção é...



Record lançou o desafio e os leitores da nossa edição online responderam elegendo aquele que entendem como o melhor substituto para Adrien: Francisco Geraldes, com 47%, foi o mais votado. Record lançou o desafio e os leitores da nossa edição online responderam elegendo aquele que entendem como o melhor substituto para Adrien: Francisco Geraldes, com 47%, foi o mais votado.

Adrien esteve em 29 dos 35 jogos realizados pelo Sporting, entre Liga (20 jogos em 22 jornadas), Liga dos Campeões (5 em 6), Taça de Portugal (3 em 4) e Taça CTT (1 em 3). O capitão é um dos esteios da estratégia de Jorge Jesus, treinador que tem em mãos um problema para resolver.Tal como Record noticiou, o substituto de Adrien será William, através de uma solução que implica a sua adaptação a 8 e a entrada de João Palhinha para o seu lugar. Esta era, pelo menos, a ideia de Jesus em relação ao jogo com o Estoril, no qual nunca poderia contar com Adrien, já que este, para além de estar lesionado, está suspenso por um jogo. Bruno César, Bryan Ruiz e Francisco Geraldes são os outros candidatos ao lugar: o brasileiro já jogou na posição, o costa-riquenho foi testado a 8 em três jogos da pré-temporada e o português ainda não jogou um minuto com Jesus mas também entra nesta lista de hipóteses.