Em contraste com as exibições recentes de Alan Ruiz surge o momento de forma de William Carvalho, bastante apreciado pelos responsáveis leoninos, rendidos ao seu desempenho.A polémica envolta na transferência gorada para o West Ham levou a que a SAD temesse consequências no rendimento do jogador. Ora, tal não aconteceu. Pelo contrário, William tem-se cotado sempre como um dos melhores leões em campo e Record sabe que o seu comportamento enquanto líder do balneário tem sido imaculado. Ontem, deu conta do desalento do grupo pelo empate, mas prometeu retoma. "Não era o resultado que queríamos mas continuamos focados nos nossos objetivos".