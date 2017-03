Continuar a ler

"[Jorge Jesus] É um 'mister' muito exigente, com muita experiência, que sabe desenvolver o talento que os jogadores têm. É diferente, tem a sua forma de treinar. A nível tático é fora do normal e, obviamente, que temos aprendido muito com a experiência e conhecimento que possui. Tem passado boas ideias à equipa e a equipa tem respondido da melhor forma."



Esse desenvolvimento conseguido nas últimas temporada levou a que William Carvalho fosse apontado como potencial reforços de alguns grandes clubes europeus, uma situação que poderia funcionar como fator de desconcentração para o futebolista.



A estreia de William Carvalho na Seleção Nacional aconteceu a 19 de novembro de 2013 (Suécia, fora), quando Leonardo Jardim estava à frente da equipa do Sporting . De então para cá, o médio trabalhou com mais dois treinadores no clube leonino, Marco Silva e Jorge Jesus, destacando o trabalho deste último no seu desenvolvimento enquanto futebolista, o qual levou à afirmação ao serviço da principal equipa de Portugal, que conquistou o Euro'2016."[A afirmação na Seleção] É fruto do desenvolvimento e trabalho que fiz aqui no Sporting e o 'mister' Jorge Jesus teve a sua 'mãozinha'", afirmou o médio defensivo, em entrevista ao canal de televisão do Sporting, emitida nesta quinta-feira, explicando depois:

Autor: António Espanhol