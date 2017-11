A grande dor de cabeça para Jorge Jesus com vista à receção ao Sp. Braga, agendada para domingo (20h15), dá pelo nome de William Carvalho. Depois de ter subido ao relvado na quinta-feira, altura em que realizou trabalho específico com vista a debelar mialgias de esforço que o afastaram do duelo com a Juventus, o médio de 25 anos ficou-se ontem pelo ginásio, sinal de que o trabalho de recuperação pode ainda ser ‘curto’ para o jogo com os arsenalistas.

Ainda que se trate de uma lesão que não inspira cuidados de maior, Jorge Jesus terá agora duas possibilidades. Por um lado, pode arriscar o regresso do internacional português ao meio-campo dos leões, num jogo que se afigura de ‘alto risco’, que depois podia aproveitar a pausa para os compromissos internacionais - William não foi convocado para os dois particulares de Portugal - para completar a total recuperação.

Por outro, optar por uma abordagem mais conservadora, o que na prática faria que o camisola 14 voltasse a ficar de fora dos convocados. Caso seja esta a aposta, ao que tudo indica o técnico terá em vista utilizar de novo o meio-campo (Battaglia e Bruno Céar) que defrontou a Juventus, na Liga dos Campeões. Alta rotação sai cara William é, como se sabe, peça preponderante na estratégia dos leões, algo que de resto fica traduzido na alta rotação a que foi sujeito nas últimas semanas. Em nove dias de competição, completou os 90 minutos diante de Juventus (fora), Chaves (casa) e Rio Ave (fora). Aliás, foi precisamente em Vila do Conde, terreno onde também Mathieu e Piccini se acabaram lesionar, onde o corpo por fim acusou a fadiga muscular decorrente do intenso esforço físico.

Autor: Ricardo Granada