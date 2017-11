William Carvalho é um dos potenciais convocados por Fernando Santos para o Mundial’2018, a decorrer na Rússia entre 14 de junho e 15 de julho do próximo ano. O capitão do Sporting tem lugar garantido, salvo imprevisto de última hora, não sendo, aliás, o único leão com igual estatuto.

A SAD do Sporting tem perfeita noção disto mesmo, estando inclusive disposta a esperar pela realização do torneio para negociar William com outros clubes. A intenção passa por permitir que o passe do jogador valorize ainda mais através da presença no Mundial. No fundo, à imagem do que aconteceu depois do Euro’2016, onde a cotação deste médio subiu, pela simples presença, disparando naturalmente pela conquista do troféu.

Gelson Martins é outro leão nas mesmas condições. O extremo é, no entender da estrutura, a verdadeira joia da coroa leonina, ou seja, o ativo através do qual a SAD mais pode lucrar. Também neste caso, a saída está vetada em janeiro, independentemente das propostas que surjam (as cláusulas de rescisão não se aplicam nesta data e a conquista do título impõe-se a qualquer negócio). Tal como Record noticiou, a intenção de renovar com William surge precisamente ao abrigo de um ‘acordo’ entre as partes, cujo propósito passa por consentir a transferência no final da época.

Autores: Alexandre Carvalho e António Adão Farias