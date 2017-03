Há doze anos no Sporting, William Carvalho não tem dúvidas de que cumpriu um objetivo de vida ao vestir a camisola verde e branca. Em declarações à Sporting TV, como parte de uma entrevista concedida ao jornal do clube, que será disponibilizada amanhã, o médio-defensivo, de 24 anos, diz mesmo que é adepto dos leões... desde o berço.

"Poder vestir a camisola do Sporting é um orgulho, um sonho realizado. Como costumo dizer, nasci com o coração verde", começa por apontar o internacional português, frisando, depois, que o sentimento é transversal ao seu pai, que também torce pelos leões. "Representar o meu clube , o clube do meu pai, era um sonho dos dois. É impossível não me sentir feliz", sublinha William, destacando o importante papel do clube de Alvalade no seu percurso até à Seleção Nacional, onde já soma 29 partidas. "O sentimento de representar o nosso país é muito bom", atira o campeão europeu.