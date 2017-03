"Como jogadores mais experientes, sentimo-nos revoltados por termos perdido por influência de terceiros, mas a mensagem que não se pode baixar os braços, porque um leão nunca baixa os braços."

, contribuiu para precipitar o que se transformou numa temporada fraca do Sporting, na qual o clube foi, sucessivamente, ficando pelo caminho nas competições em que estava envolvido, assumiu William Carvalho. Mas o médio defensivo sublinhou que o 1-2 no Estádio da Luz teve muito a ver com a arbitragem a cargo de Jorge Sousa."Foi um jogo complicado no qual o Sporting foi superior. Com o nosso trabalho bem feito, não foram capazes de estar à nossa altura no jogo. Todos temos o direito de errar e nesse jogo o árbitro teve a sua influência para o resultado negativo que o Sporting teve", salientou William Carvalho em declarações à Sporting TV, admitindo:

Autor: António Espanhol