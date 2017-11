Jorge Jesus pode não contar com Piccini ou Mathieu para o duelo com o Sp. Braga, devido a lesão, mas é praticamente certo que vai dispor de William Carvalho para este embate agendado para domingo. Os problemas físicos que impediram o internacional português de ir a jogo com a Juventus não deverão ser suficientes para o afastar do duelo com os minhotos.

Record sabe que William já evidencia melhorias significativas em relação à fadiga muscular apresentada – mialgias de esforço –, e é por isso que os responsáveis clínicos leoninos estão otimistas quanto à sua recuperação total. Neste caso, é mesmo uma questão de tempo até o médio começar a integrar os treinos sem quaisquer limitações, o que já não acontece desde o início da preparação do encontro com a Juventus, para a Liga dos Campeões.

Sobrecarga

A verdade é que foi depois do desafio em Vila do Conde, com o Rio Ave, apenas quatro dias antes do confronto com os italianos, que William apresentou os primeiros sintomas de fadiga muscular, queixando-se, então, de mialgias de esforço, motivadas pela sobrecarga competitiva a que este jogador tem vindo a ser sujeito desde o início da temporada. Depois da deslocação a Vila do Conde, William interrompeu uma sequência de três jogos consecutivos a titular, no espaço de apenas nove dias, nos quais alinhou sempre os 90 minutos.

A razão da escassa utilização

William, de 25 anos, soma 900 minutos em 10 jogos completos. Não está, de facto, entre os mais utilizados por Jesus (Battaglia, ganha em jogos: 17; Patrício e Coates, em minutos: 1.440), sendo apenas o 14.º leão em desafios disputados e o 10.º em minutos jogados. Mas a estatística ‘humilde’ tem explicação: falhou as 2.ª, 3.ª e 4.ª jornadas da Liga, período durante o qual esteve perto de acertar a saída para o West Ham. Então, os leões alegaram uma lesão e o médio só voltou a jogar depois de gorada a sua transferência para Inglaterra, mais precisamente assim que encerrou o mercado de verão.





A provável recuperação de William vai ter implicações na equipa, desde logo no meio-campo, mas as alterações podem estender-se à frente de ataque. A presença do ‘14’ permite que Battaglia suba no terreno, assim como Bruno Fernandes. Sucede, porém, que Jesus também já jogou com Battaglia nas costas de William por mais do que uma vez. Frente ao Sp. Braga, sobra ainda a expectativa em torno da dúvida entre reforçar o miolo com Battaglia ou o ataque com Podence.