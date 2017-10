Continuar a ler

Jogo para testar soluções



O encontro frente ao Oleiros – 3ª eliminatória da Taça de Portugal – servirá essencialmente para Jorge Jesus testar soluções alternativas para diferentes posições. No meio-campo, por exemplo, João Palhinha deverá estrear-se esta temporada com a camisola do Sporting, 'vestindo' a pele de William Carvalho. Além do camisola 66, também Mattheus Oliveira poderá merecer uma nova chance no onze.

Tal como o nosso jornal avançou em tempo oportuno, Jorge Jesus também pensa em William Carvalho como uma alternativa para a posição 8. As características técnicas do internacional português permitem-lhe chegar com relativa facilidade a zonas ofensivas do terreno, algo que o treinador leonino tentou aproveitar no embate com o FC Porto.Contudo, a pouca velocidade que apresenta no momento da transição – é mais um jogador para jogar em passes longos –, faz com que Jorge Jesus opte invariavelmente pela solução Battaglia.Além de William Carvalho e Battaglia, há ainda Bruno Fernandes e até Petrovic, elementos que também estão ‘habilitados’ a ser utilizados em funções mais ofensivas a meio-campo.