Wolfswinkel chegou ao Sporting com 22 anos, mas tinha apenas 13 quando o Sporting foi campeão pela última vez (2002). Hoje vê reunidas as condições para os leões fazerem novamente a festa. "Creio que podem ser campeões este ano e espero que consigam mesmo! Têm muita qualidade no plantel e mereciam festejar depois desta espera tão longa", anseia, depositando confiança no amigo e compatriota Bas Dost:"É um tipo muito porreiro. Conheço-o bem, é meu amigo. Sei que ainda marca muitos golos. Espero que ajude a equipa a atingir os objetivos."