Cobiçado por dois emblemas ingleses (primeiro pelo Norwich, do Championship, e, mais recentemente, o Hull City de Marco Silva), o lateral-esquerdo holandês Zeegelaar continua com o futuro indefinido. Apesar de haver vários mercados que continuam abertos depois do dia de hoje, casos da Rússia ou China, por exemplo, a verdade é que a SAD leonina pretende resolver este dossiê ainda antes do fim de janeiro.



Tal como o nosso jornal avançou, Zeegelaar, de 26 anos, poderá render cerca de 4 milhões aos cofres leoninos, valor que o Hull City estaria disposto a pagar... já. Recorde-se que o defesa foi comprado há um ano ao Rio Ave por 490 mil euros.

Autor: António Adão Farias