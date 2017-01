Nesta altura, Zeegelaar é o único lateral-esquerdo de raiz apto para o jogo de amanhã com o P. Ferreira. Com Jefferson fora das opções, com uma lesão muscular na coxa direita que determina uma paragem de cerca de um mês, o holandês é mesmo o único jogador de raiz para o lado canhoto da defesa. Bruno César é, refira-se, outra opção, mas Jesus também pode optar por Ricardo Esgaio.