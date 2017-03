Guarda-redes: Rui Patrício e Beto.

Defesas: Jefferson, Coates, Paulo Oliveira, Rúben Semedo, Esgaio, Schelotto e Zeegelaar.

Médios: Geraldes, Campbell, Bryan Ruiz, William Carvalho, Palhinha, Gelson, Podence e Matheus Pereira.

Avançado: Bas Dost e Castaignos.

O Sporting divulgou ao início da tarde a lista de convocado para o encontro deste sábado, em Tondela, relativo à 25.ª jornada da Liga NOS. Em relação ao encontro anterior, em Alvalade, diante do V. Guimarães registam-se três entradas e duas saídas, ambas por castigo: Bruno César e Alan Ruiz.No que diz respeito às entradas, são elas as de Zeegelaar, Geraldes e Matheus Pereira. Eis a lista completa anunciada por Jorge Jesus, para o encontro com o penúltimo classificado da Liga NOS:

Autor: João Lopes