Ano e meio depois, Marvin Zeegelaar continua sem convencer Jorge Jesus de que está à altura da confiança que o treinador lhe depositou quando sugeriu a sua contratação ao Rio Ave. O holandês está na lista de transferências do Sporting e Record sabe que o seu futuro pode passar por Inglaterra. Zeegelaar esteve a um passo do futebol britânico em janeiro. Não obstante o salário superior que lhe foi oferecido, acabou por rejeitar uma proposta do Norwich por se tratar de um clube do segundo escalão, então sem perspetivas de subir este ano, o que acabou por se confirmar. Nas próximas semanas, a história pode mudar.