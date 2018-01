O guarda-redes Cláudio Ramos fez questão de manifestar a sua solidariedade para com as vítimas do incêndio que deixou Vila Nova da Rainha em choque, no sábado à noite, causando novo impacto emocional na região depois da anterior tragédia resultante dos fogos florestais.O titular da baliza auriverde, de 26 anos, publicou nas redes sociais um vídeo com as suas defesas contra o Feirense e fez questão de dedicar essa atuação a todos os que foram afetados pelos acontecimentos que causaram oito mortos e várias dezenas de feridos. Uma nova demonstração de ‘humanidade’ de Cláudio Ramos, destacou o próprio Tondela, e que recolheu várias centenas de ‘gostos’.Note-se que o guardião manteve a baliza incólume nas duas últimas deslocações: triunfos em Guimarães e nas Aves.

Autor: Vítor Pinto