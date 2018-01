O Tondela terá sido comprado por John Jiang, presidente do Granada. A notícia foi avançada esta segunda-feira pelo diário regional 'Ideal'.Segundo aquela fonte, o negócio será oficializado "em breve" e ainda não são conhecidos os valores envolvidos. Os beirões passariam assim a integrar o grupo Desports, do qual já fazem parte, para além do Granada, o italiano Parma e o chinês Chongqing Dangdai Lifan. O grupo atem ainda uma participação nos Minnesota Timberwolves, equipa da NBA, o campeonato norte-americano de basquetebol.Ainda segundo o jornal 'Ideal', o ex-jogador David Belenguer, que controla as operações administrativas do grupo em Espanha, vai assumir o controlo do Tondela.

Autor: Luís Miroto Simões