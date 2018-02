Continuar a ler

Bruno Monteiro, recuperado de lesão também está de regresso aos eleitos de Pepa.



O jogo entre o P. Ferreira, 13º., com 21 pontos, e o Tondela, 11º. Classificado com 22, da 22ª jornada da Liga NOS, está marcado para sexta-feira no Estádio da Mata Real.



Lista de convocados:



Guarda-redes: Cláudio Ramos e Ricardo Moura.



Defesas: Ricardo Costa, David Bruno, Ícaro Silva, Jorge Fernandes e Joãozinho.



Médios: Hélder Tavares, Pedro Nuno, Joca, Claude Gonçalves e Bruno Monteiro.



O treinador do Tondela, Pepa, convocou os reforços Jorge Fernandes e Juan Delgado para a visita ao P. Ferreira, em jogo da 22.ª jornada da Liga NOS, na sexta-feira às 20h30.As grandes novidades são, assim, as chamadas do internacional sub-20 Jorge Fernandes, defesa central que chegou em janeiro emprestado pelo FC Porto, e do avançado chileno Juan Delgado, outro dos reforços da reabertura de mercado.

Autor: Lusa