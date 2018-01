Sai Osorio, entra Jorge Fernandes. Tondela e FC Porto vão oficializar, durante o dia de hoje, um dos negócios mais badalados dos últimos dias de mercado. O defesa-central venezuelano muda-se para o Dragão a troco de 2 milhões de euros e os azuis e brancos cedem o jovem defesa até ao final da temporada.

Jorge Fernandes é indiscutível na equipa B, ontem esteve no banco em Moreira de Cónegos, face à lesão de Marcano, e tem agora a oportunidade de se estrear na Liga NOS. O internacional sub-20 português já foi lançado por Sérgio Conceição no decorrer desta temporada: somou 23 minutos diante do Lusitano de Évora na Taça de Portugal.

Em Tondela lutará por um lugar no onze com o experiente Ricardo Costa, o australiano Nick Ansell e também com o reforço de inverno Ícaro. Ontem, Osorio ainda jogou com o Estoril. Hoje passa a ser dragão, até 2022.

Autor: Ricardo Vasconcelos