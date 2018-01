Continuar a ler

"Sabemos o que temos que fazer e estamos confiantes que podemos conquistar pontos", disse o treinador do Tondela.Para Pepa "só uma equipa focada, concentrada e com níveis de intensidade no jogo pode vencer o Estoril", acrescentando que "está cada vez mais difícil ganhar jogos nesta altura do campeonato, numa Liga muito competitiva."Quem facilitar, vocês sabem a palavra que vem a seguir [risos]", adiantou.O treinador do Tondela falou também de reforços neste mercado de inverno, referindo que "até ao final do dia de quarta tudo pode acontecer, quer em entradas quer em saídas", que as necessidades estão identificadas, mas sem que isso gere ansiedade.