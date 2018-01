A próxima jornada vai permitir a Ricardo Costa regressar ao Estádio do Dragão quase 11 anos depois de ter trocado o FC Porto pelos alemães do Wolfsburgo. Momento de nostalgia que o central do Tondela não escondeu, apesar da ideia de bater o pé à equipa do coração."Vou levar uma assobiadela monumental e, se marcar um golo, vão-me matar", referiu o defesa em tom de brincadeira, para logo de seguida assumir que não festejará se faturar: "Será um momento especial e complicado, porque é a 1ª vez que regresso a uma casa onde ganhei tudo o que havia para ganhar e que me deu tudo, mas sou um profissional e no Porto sabem que vou defender as cores do Tondela até à morte."Rigor, contudo, que não impediu Ricardo Costa de reconhecer o seu vínculo emocional ao clube da Invicta, nem perspetivar um pouco de como será voltar a pisar o relvado portista. "Todos sabem quais são as minhas cores e o que o FC Porto representa para mim. Foi lá que aprendi a ganhar, fui capitão, e ser capitão naquela casa não é para qualquer um, só que agora estou do outro lado e o futebol é uma caixinha de surpresas", comentou.

Autor: Ricardo Chambel