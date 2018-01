O diário ‘Ideal’ de Granada avançou ontem que o grupo Desports, dono do Granada e do Parma, teria já um acordo para assumir o controlo da futura SAD do Tondela. Contudo, neste "momento não há negócio feito com ninguém", conforme registou Vítor Ramos, diretor de comunicação do clube beirão. Refira-se que, segundo o mesmo jornal, seria David Belenger (antigo futebolista) a gerir os destinos do Tondela.

Além do Granada e Parma, o grupo Desports é proprietário dos chineses do Chongqing Dangdai Lifan e tem ainda participação nos Minnesota Timberwolves, equipa de basquetebol da NBA. O líder do grupo é John Jiang, que está na presidência do Granada.

Esta não é a primeira vez que surgem entidades interessadas na aquisição da futura SAD do Tondela, que ainda não foi constituída. Nas próximas semanas este dossiê deverá conhecer novos desenvolvimentos.

Autor: André Monteiro