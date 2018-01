Continuar a ler

Contudo, na presente temporada, apenas foi utilizado pelo treinador Pepa em oito encontros e só em dois como titular. O avançado chegou ao Tondela no início da temporada 2015/16 e foi muito utilizado nas duas primeiras épocas do clube na Liga NOS, somando um total de 57 encontros em dois anos.Contudo, na presente temporada, apenas foi utilizado pelo treinador Pepa em oito encontros e só em dois como titular.

O avançado brasileiro Wagner e o Tondela rescindiram o contrato que os unia até junho de 2018, informou esta segunda-feira o clube da Liga NOS, em comunicado."A CD Tondela -- Futebol, SDUQ informa que chegou a acordo com o atleta Wagner Borges para a rescisão do contrato que os ligava até junho deste ano", lê-se no documento, publicado na página oficial dos viseenses na Internet.

Autor: Lusa