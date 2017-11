Jubal confirmou ontem uma lesão muscular que vai deixar o defesa-central brasileiro, pelo menos, três semanas fora do ativo. Uma baixa de vulto num sector que tem sido constantemente afetado por problemas, ao ponto de restar apenas uma dupla para ‘usar’ já este sábado e que terminou o jogo com o Benfica, no caso formada por Marcos Valente e pelo capitão Moreno.

Isto porque, como se sabe, Pedro Henrique está ainda fora de ação, também devido a uma lesão muscular sofrida no jogo em Konya, na Turquia, para a Liga Europa. Enquanto o nº 2 não voltar, o que estará para breve, resta então a tal dupla que se faz rapidamente à estrada e tem de demonstrar competência, pelo menos, nos próximos 2 jogos, já este sábado, frente à Oliveirense, para a Taça CTT, e na receção ao Feirense da Taça de Portugal, no dia 19.

Registe-se que só mesmo uma conjugação de fatores idênticos permitiu esta época que Marcos Valente e Moreno jogassem juntos como titulares. Foi no Restelo, à 8ª jornada do campeonato, com derrota por 1-0, e quando Jubal cumpria castigo e Pedro Henrique já estava lesionado. A presença de Dénis Duarte é também uma certeza nos próximos tempos, quanto mais não seja para Pedro Martins ter, pelo menos, três centrais disponíveis, sendo que o jovem da equipa B, naturalmente, passa igualmente a ter uma janela de oportunidade para alinhar na equipa principal.

Autor: António Mendes