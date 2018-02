Após o desastre no dérbi, o Vitória volta a entrar em campo esta tarde, nos Barreiros, num jogo onde é quase obrigatório dar uma boa resposta. Vítor Campelos vai estrear-se no comando técnico, por enquanto de forma interina, e também ele joga uma cartada importante, sabendo que uma boa prestação nesta fase pode garantir-lhe a continuidade na equipa principal. Como arma, o treinador vai contar com Welthon, que se deve estrear como titular pelos minhotos.

O ponta-de-lança, que chegou do P. Ferreira em janeiro, vestiu a camisola do Vitória pela primeira vez no dérbi com o Sp. Braga, tendo atuado apenas nos derradeiros minutos de um jogo há muito resolvido. Agora, frente ao Marítimo, terá a oportunidade de mostrar o que vale e ajudar a equipa a reentrar nos eixos. Sem Raphinha, o ataque dos vimaranenses perde chama e Welthon pode ser a solução para tal dependência. É esse, de resto, o grande desafio do brasileiro, que deixou marca na Mata Real.

Miúdos na comitiva Dénis Duarte, Joseph e Haashim, jovens da equipa B, integraram a comitiva que ontem rumou à ilha da Madeira. Com seis ausentes, Vítor Campelos recorreu à formação que orientava para aumentar as soluções para a sua estreia na equipa principal. De recordar que Pedro Henrique, Jubal, Raphinha e Estupiñán estão lesionados, ao passo que Wakaso, castigado, e Junior Tallo, a contas com um processo disciplinar, também estão indisponíveis.

Autor: José Miguel Machado