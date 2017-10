É certo que o Vitória recuperou de uma desvantagem de três golos com o Portimonense, mas nem isso impediu a fúria de alguns adeptos, que esperaram pela saída dos jogadores para lhe demonstrarem a sua insatisfação.

Celis deixou o D. Afonso Henriques cerca de uma hora depois do final do jogo com os algarvios e optou por uma saída alternativa. No entanto, tal situação não impediu que desse de caras com um grupo de adeptos, que arremessou um petardo à sua viatura.

Além de Celis, também Rafael Martins passou por momentos de sobressalto na segunda-feira. O carro do ponta-de-lança foi cercado pelos adeptos e só a pronta intervenção da PSP evitou males maiores. De recordar que Rafael Martins já se tinha envolvido numa discussão com os adeptos no relvado, quando no fim do jogo se deslocou à bancada para oferecer a camisola.

Autor: José Miguel Machado