"Welthon é muito mais do aquilo que já se viu e por isso merece o desafio que se segue. Uma etapa deste calibre estava prevista no plano de carreira mas só foi possível concretizar porque a figura maior demonstrou toda a sua grandeza para lá chegar. Mas não só. Obrigado a muitos, mas em especial ao P. Ferreira (Rui Seabra, Paulo Meneses, Teofilo Costa, Marco Abreu, Miguel Socorro, Luís Barros, António Moreira, José Armando, Paulo Gonçalves) pela aposta, integração e valorização do ativo numa parceria de intrínseca fidelidade.

Boa sorte V. Guimarães (Armando Marques pela persistência e Júlio Mendes por acreditar num jogador que se tornará uma referência) pois contratou um profissional que muito desejou e tudo fez para o conseguir, pelo que esta é a prova de que quando as vontades convergem não há como impedir o sucesso. Que o investidor Deco seja feliz e obtenha aquilo que as parcerias pretendem. De Guimarães para Belém do Pará, no Brasil, este também é um presente justo e merecido para o Ricardo Felicissimo e para o Flávio Goiano por tudo aquilo que representam em mais um capítulo desta história."



As negociações para a transferência de Welthon do P. Ferreira para o V. Guimarães foram duras, mas o processo que se tinha revelado inconclusivo no fecho do mercado de verão foi finalmente concluído.O agente do jogador, Marco Aurélio, tomou posição sobre a operação através das redes sociais, explicando alguns dos passos do "plano de carreira" que estava delineado para o brasileiro e mencionando vários dos intervenientes na sequência de acontecimentos que permitiu ao jogador evoluir ao serviço dos castores e atrair a atenção de vários emblemas de dimensão superior, com destaque para o Sporting no final da época passada. Agora, segue-se um novo capítulo ao serviço do Vitória que o representante do avançado ajudou a abrir: