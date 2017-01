Mutassim Al Musrati é reforço do Vitória. O médio líbio, de 20 anos, alinhava no Al-Ittihad de Tripoli e assinou um contrato válido até junho de 2021. É, portanto, uma aposta de futuro, mas espera-se que possa dar frutos já no presente. Internacional pela seleção da Líbia, Al Musrati chega a Guimarães com indicações de que tem qualidade para ganhar rapidamente o seu espaço na equipa, sendo essa a expectativa dos responsáveis da SAD.

O jogador já se encontra em Guimarães e deve começar hoje a trabalhar com os novos colegas. Al Musrati vai fazer parte do plantel principal, não sendo porém de estranhar que Pedro Martins o ceda à equipa B para ganhar ritmo e acelerar a sua integração. Médio de cariz defensivo, Al Musrati tem na capacidade de recuperação um dos principais atributos, mas também se destaca pela velocidade e força com que disputa cada lance. Deixou marca no seu país e agora vai procurar impor-se no Berço.

Autor: José Miguel Machado