Um dia depois de ter visto o seu nome associado a um possível interesse do Benfica, Alex Pinto assinou ontem o seu primeiro contrato profissional com o Vitória, que será válido até junho de 2021. "É um orgulho mas também uma enorme responsabilidade, pois passo agora para um patamar superior e espero estar à altura", referiu o lateral-direito, de 18 anos, ao site oficial do clube, ele que em breve deve ser promovido à equipa B.