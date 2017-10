O Vitória adiou para o dia 15 deste mês a assembleia geral (AG) para votar o Relatório e Contas da direção referente à época passada por causa do jogo frente ao Vasco da Gama Vidigueira, a contar para a Taça de Portugal. Inicialmente, a AG foi agendada para o dia 14 deste mês e o desafio da Taça para o dia seguinte, mas como os minhotos têm de se deslocar a Marselha no dia 19 para mais uma jornada da Liga Europa, os responsáveis trataram de antecipar o jogo referente à 3ª eliminatória da prova rainha para o dia 14 de modo a permitir mais um dia de recuperação à gestão de Pedro Martins.

Tallo lançou apelo

O Vitória publicou um apelo do marfinense Júnior Tallo ao universo minhoto para o jogo frente ao Feirense e para a Taça CTT. "Ficamos tristes com a derrota mas esperamos ganhar o próximo jogo e conto com o vosso apoio no nosso estádio", disse Tallo.