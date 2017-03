Continuar a ler

Também o veterano Moreno se dirigiu em termos menos próprios à equipa de arbitragem, já na zona dos balneários: "Sois uns ladrões" e "filhos da p***" foram as expressões utilizadas.



Ambos os jogadores foram condenados pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol a dois jogos de suspensão.



Tozé afirmou no final do V. Guimarães-Estoril que não disse " nada de especial " ao árbitro Tiago Martins, apesar de ter recebido ordem de expulsão direta por parte do juiz da partida. Contudo, segundo o relatório do árbitro, este terá sido insultado pelo jogador dos vitorianos."És uma merda, aqui dentro não és mais que ninguém, és mesmo arrogante", atirou o jogador, numa altura em que Tiago Martins estava rodeado por vários elementos do V. Guimarães.

Autor: Luís Miroto Simões