O ano de 2017 não começou da melhor forma por parte do Vitória, que, em três jogos, somou um empate e duas derrotas. Deslizes que resultaram no adeus à Taça CTT e na perda de três pontos no campeonato. E se esta série negativa se deu em pleno D. Afonso Henriques, a resposta à mesma terá de ser dada longe do conforto de casa. Seguem-se agora três saídas no espaço de oito dias, todas elas com elevado nível de importância e de dificuldade. Feirense, no próximo sábado, Sp. Covilhã, na quarta-feira e, para finalizar em beleza, um escaldante dérbi com o Sp. Braga, no próximo dia 22.Nestes três jogos, Pedro Martins deve optar por uma gestão menos evidente dos recursos, ao contrário do que fez na terça-feira com o Benfica. Para o duelo da próxima jornada, com o Feirense, o técnico deve promover os regressos de Douglas, Josué, Konan e João Aurélio, um quarteto que tem feito parte do lote de indiscutíveis nos últimos jogos. Contra o Benfica, a defesa e o meio-campo não mostraram a solidez habitual e a ausência de vários titulares pode estar na origem desta quebra. O ataque é outro sector que também estará à prova, depois de dois jogos seguidos sem marcar. Uma raridade esta época e que só tinha acontecido por duas vezes, frente a Sp. Braga e FC Porto.A seu favor, os minhotos têm um historial bastante favorável fora de casa em 2016/17. Nas 11 deslocações já efetuadas, a equipa de Pedro Martins soma nove triunfos e apenas duas derrotas (Dragão e Tondela).

Autor: José Miguel Machado