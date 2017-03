Pedro Martins dá-se ao luxo de ter para a direita da defesa dois jogadores que lhe dão garantias tanto a defender como a atacar. Bruno Gaspar e João Aurélio são concorrentes diretos pelo lugar, mas isso não os impede de somarem números impressionantes no que a assistências diz respeito. Somam, em conjunto, dez assistências (cinco cada um) e são peças preponderantes naquilo que tem sido uma época extremamente positiva do Vitória.

Contratado no verão, depois de várias épocas no Nacional, João Aurélio começou por ser a aposta de Pedro Martins. Foi titular nas primeiras quatro jornadas, mas viu Bruno Gaspar ganhar-lhe o lugar a partir da 5ª ronda. No entanto, por se tratar de um jogador polivalente, acabou por continuar a ser bastante utilizado, sobretudo no meio-campo. A prova da sua utilidade é que à 9ª jornada já tinha feito assistências para quatro golos.

Talvez inspirado pelo seu concorrente direto, Bruno Gaspar não quis atrasar-se na luta das assistências e depois de ter feito um passe para golo contra o Estoril, na 8ª jornada, foi a partir da 14ª ronda que se mostrou mais decisivo. A partir daí, quatro assistências, três para o campeonato e uma para a Taça de Portugal. Atualmente, Bruno Gaspar está com problemas físicos e é João Aurélio quem tem jogado. Resultado? Assistiu Marega no último jogo, com o Estoril.



Castigados deixam mensagem de apoio



Moreno, Rafael Miranda, Tozé e Hurtado estão castigados e, assim, impedidos de ajudar o Vitória na receção ao Rio Ave. Mesmo assim, garantiram ontem a ajuda desde a bancada aos que entrarem em campo, num vídeo partilhado nas redes sociais do emblema minhoto. "Infelizmente, no domingo não podemos dar o nosso contributo no relvado, mas como somos um só estaremos ao vosso lado na bancada. Ainda mais unidos e ainda mais fortes", disseram os castigados.

Autor: José Miguel Machado