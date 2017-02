Pedro Martins reagiu sem drama ao momento menos bom do Vitória que culminou anteontem com a 2ª derrota consecutiva na Liga, algo virgem na época em que a consolidação do clube como candidato europeu continua a ser o grande objetivo e permanece, por agora, intocável.

Mesmo assim, é inegável a aproximação do Marítimo ao 5º posto, que pode ser ainda mais perigosa no caso de os insulares vençam hoje em Vila do Conde.

Os últimos tempos apresentam um ataque sem produção como o maior sinal da crise vitoriana que já vai em 344 minutos sem golos, um total dos últimos 3 jogos, mais os que restaram do dérbi do Minho desde que Soares fez o 2-0 aos 16’, no último momento de festejos. Raras oportunidades A saída do goleador brasileiro, que ainda anteontem ajudou à festa dos dragões no D. Afonso Henriques não pode, por isso mesmo, estar dissociada desta ausência de veia goleadora que começa a ser preocupante, até porque o substituto eleito, Rafael Martins, não é propriamente um desconhecido nesta arte de fazer golos com relativa facilidade. O problema pode parecer bem mais profundo do que aparenta à primeira vista, pois a equipa também não tem sido capaz de criar grandes oportunidades e nos últimos 8 jogos fez só mais 2 golos, além do tal de Soares em Braga, onde Josué também faturou. O outro é de Hernâni, na vitória da Taça de Portugal, na Covilhã. A realidade é que o Vitória pode sair de Belém, no domingo, com um mês no pecúlio sem ganhar.

Autor: André Monteiro