Rafael Martins foi contratado em janeiro ao Levante para cobrir a vaga de Soares, mas os primeiros meses no Berço não lhe correram de feição. Quando atravessava a sua melhor fase, uma lesão atirou-o para fora dos relvados e Texeira aproveitou a oportunidade para se afirmar. Hoje, Rafael Martins vai voltar ao onze com esperança de ainda ir a tempo de ser opção para a final da Taça.

De resto, a Liga anunciou ontem que Pedro Henrique é o vencedor do Prémio Fair Play. A entrega do galardão terá lugar antes do jogo com o Feirense, no qual o central não irá participar por estar lesionado. Konan, que foi chamado para representar a Costa do Marfim em junho, está em gestão de esforço e também ficou fora dos eleitos. Igualmente chamado à sua seleção foi Hurtado. Já Alex Pinto, lateral de 18 anos, treinou com o plantel e foi convocado.

Autor: José Miguel Machado