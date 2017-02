Uma derrota com uma enorme sensação de injustiça. Eis o sentimento de Augusto Inácio após o desaire sofrido pelo seu Moreirense na visita ao reduto do V. Guimarães , até porque, segundo o técnico, até com o empate se sentiria insatisfeito perante aquilo que viu em campo."Se antes dissesse que o empate não seria um mau resultado, mas que a vitória seria ideal, hoje digo que se levássemos um empate era uma tremenda injustiça. Não levámos daqui nenhum ponto, ainda mais injustiça é. Fizemos um belíssimo jogo. Parece que andamos de mão dada com os ferros. Tivemos mais uma bola na trave. No jogo anterior, foram duas. Costuma-se dizer que a sorte dá muito trabalho, mas nós trabalhamos muito. É continuar a trabalhar porque a sorte não pode estar sempre escondida de nós. Quero enaltecer o brio profissional dos nossos jogadores", começou por destacar o técnico dos cónegos."Ninguém fez referência aos ausentes. Agora começo a ter uma equipa mais equilibrada fisicamente, com ritmos competitivos mais nivelados, começo a ter mais opções e provavelmente outras ideias. Hoje, jogámos de forma diferente. Nos jornais, não acertaram na nossa equipa e no modelo tático. Faz parte das características que os jogadores têm para se sentirem mais cómodos", explicou Inácio, que abordou, a finalizar, a ausência de Fernando Alexandre, ausente por lesão. "É titular, um grande profissional e campeão, que, mesmo com algum problema joga. Mas, na quinta-feira, com a lesão no calcanhar, e o teste que fez hoje de manhã, foi impossível recuperar para este jogo".

Autor: Lusa