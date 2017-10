Continuar a ler

Com o triunfo frente ao Altach, o Salzburgo ascendeu provisoriamente à liderança do campeonato austríaco, com 28 pontos, tantos quanto os do Sturm Graz, que tem menos um jogo dado que domingo se desloca a casa do Wolfsberger.O Salzburgo lidera o grupo I da Liga Europa, com sete pontos, com um de vantagem sobre os franceses do Marselha (2.º). Na terceira posição surgem os turcos do Konyaspor, com três pontos, e o Vitória de Guimarães é quarto, com um.A quarta jornada do grupo I decorre quinta-feira com os jogos Vitória de Guimarães-Marselha e RB Salzburg-Konyaspor, decisivos no que toca ao apuramento para a fase seguinte.