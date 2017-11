O RB Salzburgo, próximo adversário do Vitória de Guimarães na Liga Europa , venceu para a liga austríaca, com 3-1 na deslocação a St. Polten. A formação de Salzburgo consolidou o segundo lugar e aproximou-se do líder Sturm Graz, que no sábado empatara sem golos com o terceiro da prova, o Rapid de Viena. Após 14 jornadas, o Sturm tem 32 pontos, o RB Salzburgo 31 e o Rapid 26.Huber adiantou o St.Polten, aos seis minutos, após o que os visitantes responderam com os golos de Minamino (35 e 80) e Rzatkowski (54).A equipa de Salzburgo recebe em 23 de novembro o Vitória de Guimarães, num jogo que é essencial para as aspirações das duas equipas no grupo I da Liga Europa. A duas jornadas do fim, o RB Salzburgo comanda com oito pontos, seguido por Marselha (6), Konyaspor e Guimarães (4).

Autor: Lusa