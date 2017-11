O Salzburgo, próximo adversário do V. Guimarães na Liga Europa, assumiu este domingo a liderança da liga austríaca, ao golear o Sturm Graz por 5-0, em jogo da 15.ª jornada da prova.A jogar em casa, o Salzburgo garantiu a vitória num encontro que opunha os dois primeiros da tabela e arrecadou os três pontos que lhe permitem liderar a liga com dois de vantagem sobre o Sturm Graz.O Salzburgo, que comanda o grupo I da Liga Europa com oito pontos, recebe na quinta-feira o V. Guimarães, que ocupa a quarta posição da poule, com quatro.

Autor: Lusa