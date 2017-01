Dentro do estádio não houve problemas de maior a registar, mas fora dele não se pode dizer o mesmo. O autocarro que transportava a comitiva do Vitória foi apedrejado na entrada para a via rápida que a levaria de regresso até Guimarães. O vidro lateral do autocarro ficou danificado e os responsáveis vimaranenses fizeram queixa junto da PSP assim que chegaram à Cidade Berço. Os elementos da comitiva ficaram bem, mas o susto foi grande.Foi um cenário que contrastou com o clima tranquilo durante o encontro. Os presidentes António Salvador e Júlio Mendes estiveram mesmo lado a lado na tribuna presidencial, na companhia de Pedro Proença, presidente da Liga. O selecionador nacional Fernando Santos também marcou presença.