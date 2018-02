Vítor Campelos vai estrear-se este sábado como técnico da equipa principal do Vitória e, para o duelo com o Marítimo, tem já uma boa dose de problemas para resolver. As lesões parecem não querer largar o plantel dos minhotos e são quatro os indisponíveis por problemas fisícos para a deslocação à Madeira. Pedro Henrique, Jubal, Raphinha e Estupiñán estão lesionados e não vão integrar a lista de convocados de Vítor Campelos.Ausentes estão também Wakaso e Junior Tallo. O primeiro foi expulso com o Sp. Braga e vai cumprir castigo, ao passo que o segundo, além de estar também castigado, está ainda a suspenso pelo clube.Dénis Duarte, Haashim e Joseph foram promovidos da equipa B para a formação principal e não será de estranhar se integrarem a comitiva que vai viajar para a Madeira.

Autor: José Miguel Machado