Cumprido um jogo de castigo com o Belenenses, Bernard volta a entrar nas opções de Pedro Martins para o dérbi com o Moreirense. Resta agora saber se o técnico vai voltar a apostar no médio de início, tal como vinha a fazer antes de ele ter cumprido uma série de cinco cartões amarelos.Caso Bernard regresse diretamente ao onze, Pedro Martins deve abdicar de Zungu ou Celis, com o primeiro a ser a opção mais provável. O médio colombiano chegou há pouco tempo, mas tem impressionado e deve manter-se no meio-campo, seja ao lado de Bernard ou de Zungu.Quem não vai poder ajudar a equipa no dérbi é Raphinha. O extremo viu o 5º amarelo com o Belenenses e vai cumprir castigo no duelo de sexta-feira. Além do brasileiro, também Rafael Miranda não deve entrar nas contas, uma vez que continua à procura da melhor forma depois de vários meses lesionado.

Autor: José Miguel Machado